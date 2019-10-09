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Зимой в Рязани увеличат количество техники для уборки до 160 единиц. Об этом сообщил
«На сегодняшний день к сезону переоборудовано 90% машин, находящихся в автопарке дирекции», — говорится в сообщении.
В октябре ежедневно на уборку начали выходить 80 единиц техники и 190 работников.
Напомним, ранее мэрия
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.