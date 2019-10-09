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17:16, 9 октября 2019 150

В рязанском агроуниверситете написали Всероссийский экономический диктант

В рязанском агроуниверситете написали Всероссийский экономический диктант

В среду, 9 октября, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева написали Всероссийский экономический диктант. РГАТУ в третий раз стал региональной площадкой общероссийской образовательной акции.

Участниками акции стали 253 человека. На вопросы по теме «Сильная экономика — процветающая Россия» ответили:

  • студенты вузов (РГАТУ, Академия ФСИН России, филиал Московского университета имени Витте);
  • ученики сельских школ (Путятинского, Милославского, Ряжского, Скопинского, Александро-Невского, Пронского районов) и рязанской школы-интерната №26;
  • студенты техникумов и колледжей региона (Кораблинского агротехнологического техникума, Касимовского нефтегазового колледжа, Рязанского железнодорожного колледжа, Рязанского строительного колледжа).

Основные вопросы диктанта были сосредоточены на истории экономики страны, текущих экономических процессах, практических вопросах экономической жизни.

После подведения итогов эксперты разработают практические рекомендации, на что следует обратить особое внимание в решении задач по повышению экономической грамотности населения страны.


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