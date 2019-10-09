В рязанском агроуниверситете написали Всероссийский экономический диктант

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В среду, 9 октября, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева написали Всероссийский экономический диктант. РГАТУ в третий раз стал региональной площадкой общероссийской образовательной акции.
Участниками акции стали 253 человека. На вопросы по теме «Сильная экономика — процветающая Россия» ответили:
Основные вопросы диктанта были сосредоточены на истории экономики страны, текущих экономических процессах, практических вопросах экономической жизни.
После подведения итогов эксперты разработают практические рекомендации, на что следует обратить особое внимание в решении задач по повышению экономической грамотности населения страны.
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