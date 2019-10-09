Умерла преподаватель Рязанского госуниверситета имени Есенина

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Утром в среду, 9 октября, умерла старший преподаватель кафедры иностранных языков Рязанского госуниверситета имени Сергея Есенина. Елена Видова учила студентов английскому. Стаж ее работы — более 30 лет.
В пресс-службе вуза подтвердили смерть Видовой. Дата и место прощания станут известны позже.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.