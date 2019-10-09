Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

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Московский суд запретил компании «Победа» платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Об этом сообщил
Ранее прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров из-за многочисленных жалоб граждан на введение платы в размере 25 евро за регистрацию на рейсы в аэропортах иностранных государств.
«Предусмотренными нормами за указанную услугу дополнительная плата не взимается и такое нововведение авиакомпании напрямую противоречит указанным положениям закона», -говорится в сообщении.
Для устранения нарушений прокуратура обратилась в суд с иском. Однако Щербинский суд Москвы отказал в удовлетворении требований.
Не согласившись с решением суда первой инстанции транспортный прокурор обжаловал его в Московском городском суде.
Решение суда первой инстанции отменили, заявленные требования удовлетворили в полном объеме.
Постановление суда вступило в законную силу.
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