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12:29, 9 октября 2019 62
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Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Суд запретил «Победе» платную регистрацию в зарубежных аэропортах

Московский суд запретил компании «Победа» платную регистрацию в зарубежных аэропортах. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Ранее прокуратура провела проверку соблюдения прав пассажиров из-за многочисленных жалоб граждан на введение платы в размере 25 евро за регистрацию на рейсы в аэропортах иностранных государств.

«Предусмотренными нормами за указанную услугу дополнительная плата не взимается и такое нововведение авиакомпании напрямую противоречит указанным положениям закона», -говорится в сообщении.

Для устранения нарушений прокуратура обратилась в суд с иском. Однако Щербинский суд Москвы отказал в удовлетворении требований.

Не согласившись с решением суда первой инстанции транспортный прокурор обжаловал его в Московском городском суде.

Решение суда первой инстанции отменили, заявленные требования удовлетворили в полном объеме.

Постановление суда вступило в законную силу.


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