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С начала отопительного сезона специалисты УЖК «Зеленый сад — Мой дом» проводят работу по стабильной подаче тепла в обслуживаемые дома.
За это время в управляющую компанию поступило 168 заявок на «оказание помощи в регулировке систем отопления квартир». Специалисты УЖК помогли рязанцам бесплатно.
«С 20 сентября, в соответствии с постановлением администрации Рязани, управляющая компания „Зеленый сад — Мой дом“ подключила отопление во все находящиеся на обслуживании дома», — заявили в компании.
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