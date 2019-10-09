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16:19, 9 октября 2019 112

С начала отопительного сезона УЖК «Зеленый сад — Мой дом» бесплатно обслужила 168 квартир

С начала отопительного сезона УЖК «Зеленый сад — Мой дом» бесплатно обслужила 168 квартир

С начала отопительного сезона специалисты УЖК «Зеленый сад — Мой дом» проводят работу по стабильной подаче тепла в обслуживаемые дома.

За это время в управляющую компанию поступило 168 заявок на «оказание помощи в регулировке систем отопления квартир». Специалисты УЖК помогли рязанцам бесплатно.

«С 20 сентября, в соответствии с постановлением администрации Рязани, управляющая компания „Зеленый сад — Мой дом“ подключила отопление во все находящиеся на обслуживании дома», — заявили в компании.


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