Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:37, 9 октября 2019 138
 0    0

Полицейские устроили засаду и поймали дачных воров в Кораблине

Полицейские устроили засаду и поймали дачных воров в Кораблине

У пенсионера украли забор с дачи в Кораблине. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились свидетели, которые рассказали, что двое мужчин демонтировали забор на участке. Им показалось, что работники относили части в кусты.

Приехавшие на место оперативники организовали засаду. Вечером они заметили, как двое мужчин на «ГаАЗели» начали загружать забор в автомобиль.

Затем стражи порядка на выезде из города задержали злоумышленников. Ими оказались 32-летний местный житель и его 28-летний приятель.

В отношении похитителей возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Новая услуга в «СМ-Клиника» — программы комплексной диагностики

Новая услуга в «СМ-Клиника» — программы комплексной диагностики

В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 18 808
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 5 586
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 7
10:14, 26 сентября 2019 6 276
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ 1
14:44, 26 сентября 2019 6 295
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
16:28, 29 сентября 2019 3 638
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 7
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум