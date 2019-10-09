Полицейские устроили засаду и поймали дачных воров в Кораблине

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У пенсионера украли забор с дачи в Кораблине. Об этом сообщила
В полицию обратились свидетели, которые рассказали, что двое мужчин демонтировали забор на участке. Им показалось, что работники относили части в кусты.
Приехавшие на место оперативники организовали засаду. Вечером они заметили, как двое мужчин на «ГаАЗели» начали загружать забор в автомобиль.
Затем стражи порядка на выезде из города задержали злоумышленников. Ими оказались 32-летний местный житель и его 28-летний приятель.
В отношении похитителей возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.
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