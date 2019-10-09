Под Рязанью девушка устроила драку в кафе и попала под суд

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Фото: Pixabay.com
Под Рязанью девушка устроила драку в кафе. Об этом сообщил
Выяснилось, что рязанка приехала в гости к подруге в Спасск-Рязанский, и они пошли в кафе-бар. Там во время танцев завязался конфликт с девушкой из другой компании, которая ее оскорбила.
Ссорившиеся вышли на улицу, и обвиняемая ударила оппонентку по лицу. Потерпевшая упала и снова оскорбила начавшую драку девушку. За это ее ударили еще раз.
На обвиняемую завели дело об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП («Нанесение побоев»). В зале суда девушка признала свою вину.
Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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