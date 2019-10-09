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8:19, 9 октября 2019 315
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Под Рязанью девушка устроила драку в кафе и попала под суд 1

Под Рязанью девушка устроила драку в кафе и попала под суд

Фото: Pixabay.com

Под Рязанью девушка устроила драку в кафе. Об этом сообщил сайт Спасского районного суда.

Выяснилось, что рязанка приехала в гости к подруге в Спасск-Рязанский, и они пошли в кафе-бар. Там во время танцев завязался конфликт с девушкой из другой компании, которая ее оскорбила.

Ссорившиеся вышли на улицу, и обвиняемая ударила оппонентку по лицу. Потерпевшая упала и снова оскорбила начавшую драку девушку. За это ее ударили еще раз.

На обвиняемую завели дело об административном правонарушении по статье 6.1.1 КоАП («Нанесение побоев»). В зале суда девушка признала свою вину.

Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 6000 рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.


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