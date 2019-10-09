На окраине Рязани «Лада» сбила пешехода и скрылась с места ДТП

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В поселке Строитель Lada Priora сбила 19-летнего рязанца и скрылась с места ДТП. Об этом сообщила
Авария произошла во вторник, 8 октября, примерно в 21:55 около дома №32 по улице Качевская.
Пострадавшему оказали медпомощь.
Личность водителя устанавливается.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?