Мэрия ответила на сообщение о скрепке, найденной в котлете из столовой рязанской школы

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Мэрия ответила на сообщение о скрепке, которую нашли в котлете из столовой школы №67. Соответствующие
Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, чтобы проверить достоверность этой информации, организовали служебную проверку. При этом известно, что ни учителям, ни другим сотрудникам школы ученики не говорили о находке.
«Дополнительно сообщаем, что на пищеблоке МП „Детское питание“ не используются в работе канцелярские товары. Их попадание в продукты питания невозможно», — заявили в мэрии.
Там также добавили, что «коллектив поваров предприятия и школы работает давно и относится к своим обязанностям ответственно, ранее нареканий к их работе не возникало».
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.