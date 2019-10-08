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16:20, 8 октября 2019 73
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В среду рязанцев ожидает массовое отключение холодной воды

В среду рязанцев ожидает массовое отключение холодной воды

В среду, 9 октября, рязанцев ожидает массовое отключение холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Стройкова, дома 25, 30, 34, 36, 38;
  • улица 4-я Линия, дома 34;
  • улица Л. Толстого, дома 6/20, 8, 10, 12, 3, 5 (школа №37);
  • улица Гоголя, дома 21, 23, 22/1, 24, 26, 24 корпус 1, 19/4;
  • улица Полетаева, дома 11, 11 корпус 1;
  • улица Чернышевского, дома 7, 16-а, 16, 18, 20.

Кроме того, до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Кремлевский вал;
  • улица Новослободская, дома с 2 по 24, дома с 1 по 9;
  • площадь Соборная, дома 13, 17, 17-а, 17-б, 15 (школа №4), 18;
  • улица Посадский переулок;
  • улица Остров;
  • улица Кремль;
  • улица Рабочих;
  • улица Почтовая, дома 40, 42, 44, 46;
  • улица Соборная, дома 3, 7 (лицей №2);
  • улица Некрасова, дом 3.

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