RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязанской области назначили министра ТЭК и ЖКХ. Им стал Андрей Устинов. Об этом сообщил
Во вторник, 8 октября, во время заседания правительства губернатор Николай Любимов вручил Устинову служебное удостоверение министра ТЭК и ЖКХ, который ранее исполнял обязанности руководителя регионального министерства.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьМосквич попытался подкупить скопинского полицейского и попал под суд
|
cледующая новость →Нападающие «Рязани-ВДВ» отличились дублями в матче за сборные
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.