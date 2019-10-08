В честь 60-летия движения студотрядов в Рязани наградили лучших бойцов

Во вторник, 8 октября, в Рязанском дворце молодежи прошел 20-й слет студенческих отрядов региона. В этом году его посвятили 60-летию движения в России.

На праздничном концерте отряды, принимавшие участие в третьем трудовом семестре в 2019 году, показали творческие номера и видеоролики о своей работе. Традиционно на слете вручили награды за вклад в развитие движения.

Студентов поприветствовал замминистра образования и молодежной политики Рязанской области Сергей Хлыстов. «Студенческие отряды дают вам возможность пробовать свои силы в самых разных отраслях и делать выбор своей будущей профессии, своего будущего удачного пути, — сказал Хлыстов. — Я уверен, что ваши начинания будут продолжены теми, кто придет к вам на смену. И вы, в принципе, тоже — та смена, которой гордятся взрослые, прошедшие через студенческие отряды».

В заключение выступления замминистра вручил лучшим бойцам благодарности губернатора Рязанской области.

С праздником студенческие отряды от имени председателя облдумы Аркадия Фомина поздравил депутат заксобрания, председатель комитета по социальным вопросам Сергей Пупков.

«Студенческие отряды — замечательная часть студенческой жизни, где вы имеете возможность познакомиться, прежде всего, как личности. Понять, кто и что из себя представляет вне учебных аудиторий. Здесь сразу видны лидеры, люди, которые являются компанейскими или, наоборот, застенчивыми. В студенческих отрядах складываются потенциальные семьи — что очень важно для нашей страны, — отметил депутат. — Та часть студенческой жизни, которая проходит вне аудиторий, очень важна. Ведь наша страна сильна, прежде всего, людьми. И эти люди должны быть молодыми, здоровыми, жизнерадостными, уверенными в себе. Наша страна сильна вами».

Лучшим представителям отрядов Пупков вручил награды облдумы.

Всего в Рязанской области в 2019 году в третьем трудовом семестре участвовали более 180 отрядов общей численностью более 4 000 студентов.