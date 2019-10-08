В аварии в Михайловском районе пострадала женщина

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Фото: УМВД по Рязанской области
В понедельник, 7 октября, около 18:30, в Михайловском районе произошла авария. В результате пострадала пассажирка одного из автомобиля, об этом сообщили в
Известно, что 39-летний михайловец на Nissan Qashqai, выезжая со второстепенной дороги, не уступил ВАЗ-2104, за рулем которого был 28-летний местный житель.
В результате происшествия пассажирку автомобиля ВАЗ-2104 с травмами госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.