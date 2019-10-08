Улицу Грибоедова вновь перекроют на несколько дней

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Фото: Администрация Рязани
Улицу Грибоедова в Рязани вновь перекроют на несколько дней. Об этом сообщил
Там будут асфальтировать дорогу. Работы планируется завершить до 11 октября.
Из-за этого движение транспорта организуют следующим образом:
троллейбусы маршрутов №№3 и 10 на участке между остановками «Мясокомбинат» и «Цирк» проследуют по улицам Есенина, Ленина в прямом и обратном направлении.
Рязанцев попросили отнестись с пониманием к работам и учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.
Летом
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.