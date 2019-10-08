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Фото: Администрация Рязани
У детского сада в Дягилеве отремонтировали дорогу, об этом сообщили на
Во вторник, 8 октября, у детского сада №31 в поселке Дягилево отремонтировали дорогу.
«Выбоины планируется заделать еще на нескольких участках рязанких школ», — говорится в сообщении.
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