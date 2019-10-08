«Сбербанк» снова снизил ставки по ипотеке

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«Сбербанк» сообщил о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые подали с 1 октября. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%.
Также клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5%.
Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта «Военная ипотека» и Программы государственной поддержки для семей с детьми), составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
Снижение процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков составило 0,6%.
Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,8% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов «Сбербанк"а, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик».
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,3%.
Рассчитать условия кредита, подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой, а также рефинансировать ипотечный кредит на выгодных условиях можно онлайн на
«Мы продолжаем работать в направлении повышения доступности жилья и снова снижаем ставки на ипотечные кредиты. Снижение ставок в совокупности с первоначальным взносом от 10% и удобным оформлением ипотеки онлайн на DomClick.ru позволит многим россиянам, которые ранее задумывались о приобретении недвижимости, решить свой квартирный вопрос уже в этом году», — прокомментировал Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик».
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