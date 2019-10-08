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Фото: Pixabay.com
Сасовца осудили за повторное вождение в нетрезвом виде, об этом сообщили на
Мужчина, будучи подвергнутым административному наказанию за вождение в нетрезвом виде, вновь сел пьяным за руль. Его остановили сотрудники ДПС. В суде нарушитель свою вину признал.
Его приговорили к 120 часам исправительных работ и лишили водительских прав на срок один год и три месяца.
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