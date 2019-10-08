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Фото: Pixabay.com
Рязанец украл с парковки административного здания два велосипеда, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию поступило сообщение о пропаже двух велосипедов с парковки административного здания в центре Рязани.
Выяснилось, что злоумышленник перекусывал парковочные тросы, забирал велосипеды, а после продавал их в поселке Шлаковый.
Оперативники разыскали вора, им оказался 28-летний рязанец. Ранее мужчину судили за кражу и грабеж. Его задержали, похищенное изъяли.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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