Рязанец попытался подкупить пристава ради сохранения грузовика

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Рязанец попытался подкупить пристава, чтобы она не арестовывала грузовик, принадлежащий его организации. Об этом сообщила
Инцидент произошел в марте 2019 года. Известно, что мужчина предложил приставу-исполнителю 20 тысяч рублей. Однако женщина отказалась от денег и заявила о нарушении в полицию.
В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК. После утверждения обвинительного заключения материалы направили в суд.
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