Кораблинец «на глазах у всех» угнал оставленный около магазина «Фольксваген»

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Кораблинец «на глазах у всех» угнал Volkswagen, который оставили около магазина открытым и с ключом в замке. Об этом сообщила
Как рассказал 31-летний владелец иномарки, он ненадолго зашел в магазин, поэтому не стал глушить машину. Но когда мужчина вернулся, автомобиля уже не было.
Полицейские объявили план «Перехват» и, опросив свидетелей, установили примерное место, где мог быть злоумышленник.
Угонщика задержали в лесопосадке. Им оказался 25-летний местный житель, которого уже судили за ограбление. Молодой человек был пьян. Прокатившись на Volkswagen, он решил спрятаться, «но полицейские спутали все планы рецидивиста».
В отношении угонщика возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК, его арестовали.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.