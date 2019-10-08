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16:36, 8 октября 2019 91
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Две семьи остались без дома из-за пожара в Рыбном

Две семьи остались без дома из-за пожара в Рыбном

Фото: Издательство «Пресса»

В ночь на вторник, 8 октября, на улице Спортивной в Рыбном сгорели жилые дома. Об этом сообщило издательство «Пресса».

По словам соседей, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.

Сообщение о произошедшем поступило на пульт спасателей в 2:40.

«Когда прибыли расчеты, дом был объят пламенем, и уже начинал гореть соседний близко расположенный деревянный дом», — говорится в сообщении.

В результате один дом сгорел полностью, во втором — серьезные повреждения.

В тушении участвовали 27 человек личного состава и семь единиц техники.

В администрации решается вопрос о предоставлении жилья в общежитии двум семьям погорельцев и оказании им материальной помощи.

Поврежденное уличное освещение полностью восстановлили.


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