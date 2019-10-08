Две семьи остались без дома из-за пожара в Рыбном

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Фото: Издательство «Пресса»
В ночь на вторник, 8 октября, на улице Спортивной в Рыбном сгорели жилые дома. Об этом сообщило издательство «
По словам соседей, возгорание произошло из-за замыкания электропроводки.
Сообщение о произошедшем поступило на пульт спасателей в 2:40.
«Когда прибыли расчеты, дом был объят пламенем, и уже начинал гореть соседний близко расположенный деревянный дом», — говорится в сообщении.
В результате один дом сгорел полностью, во втором — серьезные повреждения.
В тушении участвовали 27 человек личного состава и семь единиц техники.
В администрации решается вопрос о предоставлении жилья в общежитии двум семьям погорельцев и оказании им материальной помощи.
Поврежденное уличное освещение полностью восстановлили.
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