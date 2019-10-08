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11:56, 8 октября 2019 106
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70-летний рязанец едва не застрелил соседа

70-летний рязанец едва не застрелил соседа

Фото: Pixabay.com

70-летний ряанец едва не застрелил соседа, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратились жители деревни Лесуново, Клепиковского района. Они рассказали, что 70-летний местный житель угрожал 48-летнему соседу из охотничьего ружья. Оказалось, что соседи конфликтовали по-поводу раздела смежных участков земли.

Оперативники задержали пенсионера. Охотничье ружье изъяли.

В отношении 70-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК Р. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.


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