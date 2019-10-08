70-летний рязанец едва не застрелил соседа

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Фото: Pixabay.com
70-летний ряанец едва не застрелил соседа, сообщила
В полицию обратились жители деревни Лесуново, Клепиковского района. Они рассказали, что 70-летний местный житель угрожал 48-летнему соседу из охотничьего ружья. Оказалось, что соседи конфликтовали по-поводу раздела смежных участков земли.
Оперативники задержали пенсионера. Охотничье ружье изъяли.
В отношении 70-летнего местного жителя возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК Р. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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