Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:58, 7 октября 2019 267
 0    0

В Рязанской области волонтеры посадили более восьми тысяч деревьев

В Рязанской области волонтеры посадили более восьми тысяч деревьев

В пятницу, 4 октября, в Ерахтурском лесничестве Шиловского района прошла всероссийская акция «Сохраним лес». Волонтеры посадили более восьми тысяч сеянцев сосны. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.

В акции поучаствовали около 500 человек. Среди них зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, министр природопользования региона Сергей Абрамов, представители администрации Шиловского района, Центра защиты леса, Рослесинфорга, школьники, студенты и местные жители.

На мероприятии участникам показали, как работает техника на лесозаготовках и провели мастер-классы по изготовлению скворечников. Кроме того, прошли соревнования по разгрузке бревен на скорость.

Фотографии минприроды


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
От «комсомольской стройки» к лидеру отрасли. Ново-Рязанская ТЭЦ отпраздновала свое 60-летие

От «комсомольской стройки» к лидеру отрасли. Ново-Рязанская ТЭЦ отпраздновала свое 60-летие

26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 17 414
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 5 123
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 867
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 6 051
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
16:28, 29 сентября 2019 3 074
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 6
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум