В Рязанской области волонтеры посадили более восьми тысяч деревьев

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В пятницу, 4 октября, в Ерахтурском лесничестве Шиловского района прошла всероссийская акция «Сохраним лес». Волонтеры посадили более восьми тысяч сеянцев сосны. Об этом сообщила пресс-служба регионального минприроды.
В акции поучаствовали около 500 человек. Среди них зампред правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов, министр природопользования региона Сергей Абрамов, представители администрации Шиловского района, Центра защиты леса, Рослесинфорга, школьники, студенты и местные жители.
На мероприятии участникам показали, как работает техника на лесозаготовках и провели мастер-классы по изготовлению скворечников. Кроме того, прошли соревнования по разгрузке бревен на скорость.
Фотографии минприроды
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУ «Барса на Московском» затопило подземный переход
|
cледующая новость →Без ковровой дорожки. В Рязани в пятый раз вручили театральную премию «Зеркало сцены»
26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.