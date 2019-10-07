В Дягилеве «Форд Мондео» сбил женщину

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Дягилеве Ford Mondeo сбил женщину. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло в воскресенье, 6 октября, примерно в 17:15 рядом с домом №55 по улице Авиационной.
По предварительной информации, 24-летний рязанец сбил 65-летнюю местную жительницу, переходившую дорогу в неположенном месте.
Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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