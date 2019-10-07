Рязанец поговорил около банкомата по телефону и лишился более 80 тысяч

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Фото: Pixabay.com
Рязанец поговорил около банкомата по телефону и лишился 83 тысяч рублей. Об этом сообщила
48-летний мужчина сообщил полиции, что у него украли крупную сумму денег. По словам потерпевшего, он снимал их в банкомате, но отвлекся на важный звонок. Наличные остались внутри, и кто-то их забрал.
Оперативники посмотрели записи с камер и историю операций банкомата. Выяснилось, что 67-летний рязанец заметил крупную сумму денег и забрал себе.
«Злоумышленник позарился на чужие деньги, и, чтобы не привлекать к себе внимания, провел короткую операцию со своей картой и ушел. Позже, по его словам, он пожалел, что взял чужие деньги, но никаких мер для их возвращения владельцу или в банк не предпринял», — говорится в сообщении.
Краденое изъяли. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.