Рязанец отдал мошенникам 121 тысячу рублей

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Фото: Pixabay.com
44-летний житель Новомичуринска отдал мошенникам 121 тысячу рублей. Об этом написало издательство «
В пятницу, 4 октября, мужчине позвонили и сказали о подозрительной активности по его карте.
Мошенники представились работниками банка и попросили его в целях безопасности снять деньги и перевести на указанный счет. Мужчина так и сделал. Когда он понял, что его обманули, обратился в полицию.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.