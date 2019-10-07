Рязань оказалась в середине рейтинга городов России по уровню зарплат

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Рязань заняла 51-место из 100 в рейтинге российских городов по уровню зарплат, передает
В сообщении отмечается, что при подготовке рейтинга эксперты рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора крупнейших российских городов.
Среднемесячная чистая зарплата за первые шесть месяцев 2019 года в Рязани составила 35,2 тысяч рублей.
Уровень зарплат в российских городах сильно варьируется, при этом больше всего купить на свой заработок могут жители Москвы, Южно-Сахалинска и северных нефтяных городов, а меньше всего — работники южных городов.
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