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Парк Скобелева на улице Новоселов начали благоустраивать. Об этом сообщила телекомпания «
Сквер подготовят к мероприятиям, которые будут проходить в рамках проекта «Рязань — Новогодняя столица России». Планируется замена плитки и лавочек.
Напомним, в пятницу, 4 октября, вице-мэр Рязани
Фотографии сообщества телекомпании «
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.