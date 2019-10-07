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11:50, 7 октября 2019 398
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Экс-начальник УВД по Рязанской области трудоустроился в фонд капремонта

Экс-начальник УВД по Рязанской области трудоустроился в фонд капремонта

Экс-начальник УВД по Рязанской области 68-летний Иван Перов трудоустроился в фонд капремонта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального оператора.

Со 2 сентября 2019 года он вступил в должность директора по безопасности, режиму и противодействию коррупции.

Отметим, генерал-майор милиции Иван Перов является почетным гражданином Рязани и Рязанской области.

С 1995 года он возглавлял УВД по Рязанской области. Перов становился самым богатым милиционером России.

В 2011 году он был уволен из органов внутренних дел по указу президента Дмитрия Медведева (2008-2012 годы).

В 2012 году бывший начальник УВД стал министром региональной безопасности и контроля. В этой должности он проработал до 2015 года.


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