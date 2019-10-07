Экс-начальник УВД по Рязанской области трудоустроился в фонд капремонта

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Экс-начальник УВД по Рязанской области 68-летний Иван Перов трудоустроился в фонд капремонта. Об этом рассказали в пресс-службе регионального оператора.
Со 2 сентября 2019 года он вступил в должность директора по безопасности, режиму и противодействию коррупции.
Отметим, генерал-майор милиции Иван Перов является почетным гражданином Рязани и Рязанской области.
С 1995 года он возглавлял УВД по Рязанской области. Перов
В 2011 году он
В 2012 году бывший начальник УВД
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