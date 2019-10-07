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Фото: Pixabay.com
Более тысячи рязанцев заразились мышиной лихорадкой. Об этом
Это заболевание ежегодно регистрируют в Рязанской области. «Вакцины от заболевания нет, как и специальных профилактических мер», — говорится в сообщении.
Мышиную лихорадку вызывает вирус, который попадает в окружающую среду со слюной, мочой и калом грызунов. Заболевание начинается с повышения температуры тела до 39,5 градуса, затем появляется озноб, головная боль, ломота в мышцах и суставах. В зависимости от тяжести течения заболевания возможна сыпь, покраснение глаз, носовые и кишечные кровотечения.
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