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11:39, 7 октября 2019 126
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Батутный центр «Гравицапа» опроверг информацию о закрытии

Батутный центр «Гравицапа» опроверг информацию о закрытии

Батутный центр «Гравицапа» перестанет работать в бывшем «Полсинауте». Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила управляющая Кристина Фомушкина.

По ее словам, батутный центр в течение месяца переедет в новое здание в районе Театральной площади.

Фомушкина опровергла информацию из соцсетей, что «работники скрываются от владельцев абонементов».

«Все абонементы и сертификаты продолжат действовать и на новом месте», — пояснила собеседница.


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