Батутный центр «Гравицапа» опроверг информацию о закрытии

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Батутный центр «Гравицапа» перестанет работать в бывшем «Полсинауте». Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила управляющая Кристина Фомушкина.
По ее словам, батутный центр в течение месяца переедет в новое здание в районе Театральной площади.
Фомушкина опровергла
«Все абонементы и сертификаты продолжат действовать и на новом месте», — пояснила собеседница.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьБрянские единороссы определили кандидатуру на должность главы Стародуба
|
cледующая новость →В Рязанской области поезд насмерть сбил мужчину
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.