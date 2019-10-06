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18:05, 6 октября 2019 309
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Организатор проката Lucky Bike показал возможные маршруты будущих велодорожек в Рязани

Организатор проката Lucky Bike показал возможные маршруты будущих велодорожек в Рязани

Организатор городского проката Lucky Bike Сергей Жиряков согласовал проект возможных велодорожек в Рязани в правительстве региона. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Автор показал проект организации велодорожки в пойме Лыбеди, которая соединит кремль, Лесопарк и ЦПКиО.

«Частично велодорожка пересекает центр города почти насквозь. Она станет основной велотранспортной артерией, в которую легко будет заехать и выехать с других улиц», — написал Жиряков.

Он добавил, что ждет встречи с представителями ГИБДД и благоустройства города, чтобы получить их одобрение.

Подробности можно прочитать по ссылке.

Напомним, городской прокат Lucky Bike заработал в Рязани в этом году.

Ранее стало известно, что в Рязани появятся 54 велодорожки.


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