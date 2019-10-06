Организатор проката Lucky Bike показал возможные маршруты будущих велодорожек в Рязани

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Организатор городского проката Lucky Bike Сергей Жиряков согласовал проект возможных велодорожек в Рязани в правительстве региона. Об этом он сообщил на своей
Автор показал проект организации велодорожки в пойме Лыбеди, которая соединит кремль, Лесопарк и ЦПКиО.
«Частично велодорожка пересекает центр города почти насквозь. Она станет основной велотранспортной артерией, в которую легко будет заехать и выехать с других улиц», — написал Жиряков.
Он добавил, что ждет встречи с представителями ГИБДД и благоустройства города, чтобы получить их одобрение.
Подробности можно прочитать по
Напомним, городской прокат Lucky Bike
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