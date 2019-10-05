«ВКонтакте» запустили акцию ко дню учителя

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«ВКонтакте» предложили поблагодарить своих учителей и наставников. Об этом сообщила
Организаторы порекомедовали сделать пост с приятными поздравлениями с хештегом #спасибозаменя.
Акцию начали сами сотрудники «Вконтакте». Они организовали встречи с любимыми педагогами и сняли видео, где признались, как много учителя для них значат.
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