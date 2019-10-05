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Фото: Pixabay.com
В Ухоловском районе сирота остался без жилья. Об это сообщил
В 2018 году молодой человек обратился в управление образования администрации Касимовского района с просьбой предоставить ему квартиру как ребенку-сироте. Там ему отказали из-за отсутствия прописки.
В ходе проверки установили, что еще в 2014 году заявителя включили в список детей-сирот, нуждающихся в жилье. Молодой человек до настоящего времени не реализовал свое право на квартиру по независящим от него обстоятельствам.
С целью устранения нарушений прокуратура района направила исковое заявление в суд, которое удовлетворили 25 сентября 2019 года.
Управление образования обязали обеспечить молодого человека благоустроенным жильем по договору найма.
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