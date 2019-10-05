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В парке Гагарина в Приокском начали травить собак. Об этом сообщили в группе «Хроники Рязани» в субботу, 5 октября.
Автор поста призвал рязанцев быть внимательными и осторожными.
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