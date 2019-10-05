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18:16, 5 октября 2019 71
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В Касимове рецидивист украл карту и оплатил ей продукты

В Касимове рецидивист украл карту и оплатил ей продукты

В Касимове рецидивист украл карту и оплатил ей продукты. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Пострадавшая 24-летняя местная жительница обратилась в полицию и рассказала, что после похода в магазин с ее банковской карты три раза списались деньги. Девушка поняла, что выронила карту по пути домой.

Полицейские выехали в первый магазин, где картой оплачивался товар, и изучили запись камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что продукты оплатил ранее судимый за кражи и мошенничество мужчина.

Оперативники выехали на адрес и застали его дома. На столе лежали банковская карта заявительницы и купленные товары.

Как выяснили полицейские, вечером злоумышленник заметил, что впереди идущая девушка уронила карту. Рецидивист решил воспользоваться ей, так как на карте был написан пин-код.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК (Кража).


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