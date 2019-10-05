Субботняя проверка. Сорокина осмотрела ремонт рязанских дворов

В субботу, 5 октября, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела ремонт дворов города вместе в депутатами, руководителями структурных подразделений и подрядчиками. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

На улице Советской Армии у домов №22 и 24 убрали свалку и обустроили пешеходную дорожку.

Местные жители обратились к главе с просьбой перенести контейнерную площадку на другое место, так как мусор от нее разлетается по двору. Кроме того, она расположена рядом с электрической подстанцией, что создает угрозу возгорания. Решить вопрос поручили управлению ЖКХ и управляющей организацией.

После обращения жителей дома № 3 по улице Нахимова обустроили тротуар к поликлинике № 1 со стороны улицы Щорса. В ближайшее время там установят знаки и обустроят пешеходный переход.

Также заявитель попросил на конечной остановке маршруток №33 оборудовать карманы для транспорта. По поручению Елены Сорокиной управление благоустройства города рассмотрит эту возможность.

Еще одной точкой объезда стала улица Шевченко. Здесь в районе частного сектора убрали мусор и благоустроили территорию.

По просьбе местных жителей на улицу доставят грунт для посадки цветок. Также здесь установят лавочки.

На улице Высоковольтная в доме №29 участники объезда осмотрели благоустройство, выполненное подрядчиком. Работы здесь практически завершены, продолжается озеленение территории.

Кроме того, возле дома прочистили ливневку, спилили сухие деревья и поросль, убрали мусор. В ближайшее время планируется обустроить дорогу.

Жители дома №93 корпус 2 пожаловались Сорокиной на большие интервалы автобуса №13. Количество техники на маршруте увеличат уже на следующей неделе.

На улице Культуры в Приокском Сорокина и депутат гордумы Александр Бурцев осмотрели место, где появится детская площадка в Хлебном сквере. На этой территории запланировали проведение субботника.

Жители улицы Энгельса, проживающие в домах №29 и 31, пожаловались на плохое освещение. Мэр потребовала заменить за столбах лампы, а там, где их не хватает установить прожектор.