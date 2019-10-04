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8:46, 4 октября 2019 123
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За месяц в Рязани должники по алиментам выплатили более миллиона рублей

За месяц в Рязани должники по алиментам выплатили более миллиона рублей

Более миллиона рублей по алиментам рязанцы выплатили добровольно, еще один миллион триста тысяч рублей оплатили по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

С августа по сентябрь судебные приставы завершили 242 исполнительных производства, объявили в розыск 21 человека, из которых девятярых нашли.

У 31 неплательщика арестовали имущество на общую сумму 803 тысячи рублей.

Неработающих должников заставили встать на учет в центр занятости. При этом из 151 человека 114 устроились на работу, а еще троих поставили на учет.


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