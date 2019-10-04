За месяц в Рязани должники по алиментам выплатили более миллиона рублей

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Более миллиона рублей по алиментам рязанцы выплатили добровольно, еще один миллион триста тысяч рублей оплатили по решению суда. Об этом сообщила
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У 31 неплательщика арестовали имущество на общую сумму 803 тысячи рублей.
Неработающих должников заставили встать на учет в центр занятости. При этом из 151 человека 114 устроились на работу, а еще троих поставили на учет.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.