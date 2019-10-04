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18:25, 4 октября 2019 50
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Все фонтаны Рязани закрыли на зиму

Все фонтаны Рязани закрыли на зиму

Фото: Администрация Рязани

Все фонтаны Рязани закрыли на зиму. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из систем слили всю воду, убрали мусор и очистили стены чаш фонтанов.

Специалисты дирекции благоустройства города демонтировал части инженерного оборудования.

На фонтаны установили специальные защищающие конструкции.

Основные работы завершились 30 сентября.

Световой фонтан на Московском шоссе отключали с 1 по 4 октября. Из труб и чаш слили воду, очистили и промыли фонтан от грязи и солевых отложений.

Также там демонтировали лазерные установки и световое оборудование, установили защитные кожухи.


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