RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Администрация Рязани
Все фонтаны Рязани закрыли на зиму. Об этом сообщил
Из систем слили всю воду, убрали мусор и очистили стены чаш фонтанов.
Специалисты дирекции благоустройства города демонтировал части инженерного оборудования.
На фонтаны установили специальные защищающие конструкции.
Основные работы завершились 30 сентября.
Световой фонтан на Московском шоссе отключали с 1 по 4 октября. Из труб и чаш слили воду, очистили и промыли фонтан от грязи и солевых отложений.
Также там демонтировали лазерные установки и световое оборудование, установили защитные кожухи.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →«Сугубо формальный подход к важной работе». Владимирские депутаты оценили первый отчет губернатора
Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.