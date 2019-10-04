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Фото: Pixabay.com
Воронежец пойдет под суд за попытку дать взятку автоинспектору. Об этом
В августе автоинспектор остановил 39-летнего горожанина на Chevrolet Cruze. Сотрудник ГИБДД заподозрил мужчину в том, что тот пьян. Водитель отказался пройди медосвидетельствование и попытался дать взятку в 20 тысяч рублей. Воронежец хотел, чтобы на него не составляли протокол об административном правонарушении.
В итоге на мужчину завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК («Покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия»). Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
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