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Стала известна судьба 11 рязанских солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила
Общероссийский народный фронт и поисковое движение России нашли места их захоронения.
С мая в приемную поступило более двухсот заявок от родственников, желающих узнать судьбы своих воевавших предков.
Сопредседатель ОНФ рассказал, что некоторые рязанцы также нашли без вести пропавших.
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