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17:38, 4 октября 2019 188
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Рязанец едва не убил соседа, громко косившего траву

Рязанец едва не убил соседа, громко косившего траву

Житель села Алеканово Рязанского района едва не убил соседа, который громко косил траву. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Прибывшие на вызов оперативники выяснили, что 38-летний мужчина был пьян. Он разозлился на 63-летнего пенсионера, работавшего бензотриммером, и сделал ему замечание. Соседи поссорились, во время конфликта выпивший рязанец начал угрожать обидчику убийством.

Местные жители успели вызвали полицейских, которые успокоили буяна. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.


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