Рязанец едва не убил соседа, громко косившего траву

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Житель села Алеканово Рязанского района едва не убил соседа, который громко косил траву. Об этом сообщила
Прибывшие на вызов оперативники выяснили, что 38-летний мужчина был пьян. Он разозлился на 63-летнего пенсионера, работавшего бензотриммером, и сделал ему замечание. Соседи поссорились, во время конфликта выпивший рязанец начал угрожать обидчику убийством.
Местные жители успели вызвали полицейских, которые успокоили буяна. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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