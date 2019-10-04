Рязанца осудят за ограбление подростков

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Фото: Pixabay.com
Рязанец предстанет перед судом за ограбление подростков, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
По данным следствия, в марте 2019 года 19-летний рязанец ограбил двух несовершеннолетних. Установлено, что он украл у подростков 1 тысячу рублей и телефон.
Расследование уголовного дела (пунтк «г» часть 2 статья 161 УК РФ — грабеж) в отношении злоумышленника завершили.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.