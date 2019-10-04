Под Рязанью «Фольксваген» сбил мужчину

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Фото: УМВД по Рязанской области
Вечером в четверг, 3 октября, в Рыбновском районе Volkswagen Tiguan сбил мужчину. Об этом сообщила
ДТП произошло на 173 километре трассы М5 «Урал» примерно в 20:44.
По предварительной информации, 58-летний рязанец ехал в сторону города и сбил мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте.
Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу. Его личность устанавливается.
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.