В Рязани изменился график маршрутов бесплатных автобусов до ярмарки выходного дня

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Фото: Администрация Рязани
Изменился график маршрутов бесплатных автобусов до ярмарки выходного дня. Об этом сообщил
По просьбам рязанцев, с 5 октября бесплатные автобусы будут ездить по субботам с 6:30 утра от Театральной площади до Центрального рынка.
График работы ярмарки не изменится: каждую субботу с 8:00 до 15:00.
Напомним, с 28 сентября новой площадкой
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26 сентября 1959 года был произведен пуск первых энергетических агрегатов станции — котла и турбины №1.