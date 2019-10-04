Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:53, 4 октября 2019 159
 0    0

Дмитрий Песков рассказал, как Путин отметит свой день рождения

Дмитрий Песков рассказал, как Путин отметит свой день рождения

Дмитрий Песков рассказал, как Путин отметит свой день рождения. Об этом сообщил ТАСС.

По словам пресс-секретаря, день рождения президент проведет с родными и близкими на природе. В понедельник, 7 октября, Владимиру Путину исполнится 67 лет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 часов назад
Выбор и уход. Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Выбор и уход. Рязанцам рассказали, как правильно носить очки

Выбор качественной оптики — деликатный вопрос, без консультаций профессионалов здесь не обойтись.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:30, 29 сентября 2019 16 768
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 4 550
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 5
10:14, 26 сентября 2019 5 571
Под Рязанью убили известного бизнесмена — СМИ
14:44, 26 сентября 2019 5 747
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
17:33, 22 сентября 2019 2 099
«Замечательно у нас в городе живется». При подаче отопления в Рязани затопило еще один дом
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум