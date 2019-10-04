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Дмитрий Песков рассказал, как Путин отметит свой день рождения. Об этом сообщил
По словам пресс-секретаря, день рождения президент проведет с родными и близкими на природе. В понедельник, 7 октября, Владимиру Путину исполнится 67 лет.
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