ВТБ открыл эскроу-счета в Рязани более чем на 18 миллионов рублей

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Фото: Pixabay.com
ВТБ открыл эскроу-счета клиентов-физических лиц в Рязани на 18,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба банка.
ВТБ начал работать с эскроу-счетами в ноябре 2018 года. С 1 июля клиенты получили возможность открывать счета эскроу во всех регионах присутствия банка. Для их оформления покупателю недвижимости достаточно иметь при себе паспорт и договор участия в долевом строительстве, который клиент заключил с застройщиком. Процедура проводится в течение нескольких минут в присутствии дольщика. В октябре ВТБ раскрыл первые счета эскроу по двум объектам.
«ВТБ стремится развивать комфортный сервис как для клиентов, так и для партнеров банка. С каждым месяцем интерес к этому способу расчетов по договорам долевого участия растет, все больше людей узнают об эскроу, что стимулирует их к покупке недвижимости в строящихся объектах. В настоящее время в ВТБ средний чек счета эскроу среди физических лиц по России составляет 6,5 млн рублей. При этом в Москве и Московской области этот показатель превысил 9,1 млн рублей, в регионах — 2,2 млн рублей», — отметил Александр Ефремов, начальник управления сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ.
Процесс оформления эскроу-счетов защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислят застройщику только после того, как дом фактически достроят. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не может пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвратят вкладчикам.
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