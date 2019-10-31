Реставрацию Торговых рядов в Касимове снова отложили

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В Касимове отложили реставрацию первого корпуса Торговых рядов. Об этом сообщила ГТРК «
Сроки перенесли с октября на декабрь 2019 года.
До этого времени подрядчик должен завершить все работы по отделке фасада, полностью заменить кровлю, выложить брусчатку и подключить здание к отоплению.
Отмечается, что газ к Торговым рядам уже подведен.
Напомним, реставрация торговых рядов в Касимове
© RZN.info
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.