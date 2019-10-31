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8:14, 31 октября 2019 157
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Поселок-призрак в Рязанской области попал в рейтинг желанных мест для путешествий на Хеллоуин

Поселок-призрак в Рязанской области попал в рейтинг желанных мест для путешествий на Хеллоуин

Фото: Ru.wikipedia.org

Поселок-призрак Курша-2 в Рязанской области попал в рейтинг мест для желанных путешествий на Хеллоуин. Опрос пользователей соцсетей провел сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Заброшенный киногородок в Крыму оказался самым желанным пунктом маршрута туристов для путешествий в конце октября. За него проголосовало 28,57% пользователей.

На втором месте — военный городок Буран в Республике Карелия (25%).

В тройку лидеров по популярности у туристов-экстремалов для хеллоуинских поездок также вошел Рыбацкий поселок в Краснодарском крае (12,5%).

По данным сервиса, рейтинг самых желанных городов-призраков для путешествий на Хеллоуин выглядит следующим образом:

  • Киногородок, Крым, 28,57%
  • Военный городок Буран, Карелия, 25%
  • Рыбацкий поселок, Краснодарский край, 12,5%0
  • Тырныауз в Кабардино-Балкарии и Хальмер-Ю в Коми, 7,14%
  • Молога, Ярославская область, 5,36%
  • Старая Губаха в Пермском крае, Курша-2 в Рязанской области, Финвал на Камчатке, Чаронда в Вологодской области, 3,57%

Справка

Курша-2 — ныне несуществующий рабочий поселок, располагавшийся на севере современной Рязанской области, примерно в 40 км к югу от Тумы. 3 августа 1936 года был уничтожен лесным пожаром.

Посёлок был основан для освоения и разработки запасов леса Центральной Мещеры. К 1930-м годам население насчитывало около 1000 жителей. Поселок относился к Тумскому району Рязанского округа Московской области.


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