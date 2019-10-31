Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:33, 31 октября 2019 477
 0    0

Через Рязань пустят поезда до Крыма

Через Рязань пустят поезда до Крыма

Появилось расписание первых поездов, которые начнут ездить через Рязань до Крыма. Документы опубликованы в группе «ФГУП Крымская Железная Дорога» «ВКонтакте».

Двухэтажный скорый поезд отправится из Москвы в 23:45. Он проследует через Рязань, Лиски, Ростов, Тамань, Керчь, Джанкой и прибудет в Симферополь в 8 часов 50 минут. Общее время в пути займет 33 часа 5 минут, из который около пяти часов поезд будет ехать непосредственно по полуострову, пишет «Российская газета».

Из Крыма в Москву поезд отправится в 18:20 и приедет в Москву в 5:20. Путь займет 34 часа 50 минут.

Первое время по Крымскому мосту будут курсировать восемь пар поездов в сутки по 11 маршрутам с материка в четыре пункта назначения: Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию.

Отмечается, что в дальнейшем Крымский мост сможет пропускать в сутки 65 пар поездов в обоих направлениях. Первые поезда начнут курсировать в декабре этого года.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 час назад
УЖК «Зеленый сад – Мой дом» предлагает жителям улучшить качество уборки снега

УЖК «Зеленый сад – Мой дом» предлагает жителям улучшить качество уборки снега

Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:54, 24 октября 2019 5 776
Рязанского бизнесмена Громова расстреляли «голосовавшие» киллеры. Они сутки ждали его на трассе 4
17:41, 18 октября 2019 7 383
Бывший замначальника рязанского управления образования покончил с собой 5
17:32, 20 октября 2019 6 140
Рязанец, получивший полмиллиона за помощь в поиске убийцы ветерана, потратил деньги за час 3
8:39, 24 октября 2019 3 091
«Губернатор Рязанской области ненавидит меня и Рязань». Варламов ответил на высказывание Любимова
15:06, 22 октября 2019 2 857
На месте ручья Быстрец в Кальном передумали строить школу 7
Все новости
Голосования

Список номинантов на премию «Человек года-2019»:

Окончание опроса: 13.11.2019
Архив голосований
Форум