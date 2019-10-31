Через Рязань пустят поезда до Крыма

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Появилось расписание первых поездов, которые начнут ездить через Рязань до Крыма. Документы опубликованы в группе «
Двухэтажный скорый поезд отправится из Москвы в 23:45. Он проследует через Рязань, Лиски, Ростов, Тамань, Керчь, Джанкой и прибудет в Симферополь в 8 часов 50 минут. Общее время в пути займет 33 часа 5 минут, из который около пяти часов поезд будет ехать непосредственно по полуострову, пишет «Российская газета».
Из Крыма в Москву поезд отправится в 18:20 и приедет в Москву в 5:20. Путь займет 34 часа 50 минут.
Первое время по Крымскому мосту будут курсировать восемь пар поездов в сутки по 11 маршрутам с материка в четыре пункта назначения: Симферополь, Севастополь, Евпаторию и Феодосию.
Отмечается, что в дальнейшем Крымский мост сможет пропускать в сутки 65 пар поездов в обоих направлениях. Первые поезда начнут курсировать в декабре этого года.
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